Keko - Varicon ima ameriškega lastnika

16.7.2019 | 08:00

Žužemberk - Podjetje Keko - Varicon iz Žužemberka, ki ima okoli 150 zaposlenih in je eno vodilnih svetovnih podjetij za izdelavo prenapetostne zaščite in zaščit proti EMI in RFI motnjam, je v teh dneh dobilo novega lastnika, je poročal portal Siol. Do zdaj je bilo podjetje iz Suhe krajine v lasti skupine MSIN, ki je v lasti Marka Moharja in Matjaža Satlerja in pod okriljem katere delujejo še družbe Cetis, EGP Škofja Loka, KIG in Donit Tesnit, ta pa ga je zdaj prodala ameriški družbi Bourns s sedežem v Kaliforniji.

Gre za enega največjih proizvajalcev avtomobilskih elektronskih komponent, zaščitnih vezij, magnetnih in uporovnih izdelkov ter senzorjev in kontrol, po svetu pa zaposluje več kot 7000 ljudi. Novi lastniki so po pisanju Siola že prevzeli vodenje podjetja.

Dosedanji prvi mož Tomaž Bojko bo po novem opravljal funkcijo prokurista, na položaj direktorja pa sta bila imenovana Američan Robert Craig Shipley in Madžar Laszlo Szilard Nagy. Keko - Varicon je v lanskem rekordnem letu ustvaril deset milijonov evrov prihodkov od prodaje in okoli pol milijona evrov čistega dobička.

STA