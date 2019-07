Še en most na Sevnični

16.7.2019 | 13:30

Most Vrtačnik in urejena struga (Foto: Občina Sevnica)

Orešje nad Sevnico - Dolina Sevnične, potoka, ki je levi pritok Save v njenem spodnjem delu, je znana tudi po številnih mostovih. Njihovo vzdrževanje je zaradi izredno hudourniške narave potoka zelo zahtevna, tako je bilo od velikih poplav leta 2005, ki so prizadele velik del Posavja, uspešno saniranih oziroma prenovljenih večina mostov, ki povezujejo oba bregova tega potoka, so sporočili iz sevniške občinske uprave.

Gradnja novega mostu Vrtačnik v Orešju nad Sevnico in urejanje struge potoka na tem območju sta projekta, ki pomembno prispevata k varnejšemu poteku prometa na tem območju. Marca letos so zaključili gradbena dela na mostu, nedavno pa tudi druga faza gradbenih posegov, to je vodarska ureditev struge potoka, in sicer so razširili struge, zgradili pragove in obložili brežine, dodatno pa so utrdili tudi vozišče in delno razširili dovoz na most.

Kot so dejali na občini, bodo nova betonska konstrukcija mostu in dodatno utrjene brežine gotovo uspešno kljubovali hudourniškemu potoku.

M. Ž.