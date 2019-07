Šola bo dobila prizidek

16.7.2019 | 19:30

Osnovna šola Koprivnica bo bogateša za dve učlnici in prenovljeno kuhinjo. (Foto: Občina Krško)

Koprivnica - Občina Krško je že lani začela z dozidavo in rekonstrukcijo Osnovne šole Koprivnica, in sicer z deli v kotlovnici in delno v telovadnici, predvsem na področju ogrevanja, zamenjali pa so tudi cisterno za kurilno olje. V tem in naslednjem letu bodo prizidali dve učilnici in knjižnico, prenovili in razširili kuhinjo, nabavili opremo za učilnici in kuhinjo ter se lotili še zunanje ureditve, so sporočili iz krške občine.

Z gradnjo prizidka v juniju, prihodnje leto pa bo na vrsti kuhinja. Vrednost te druge faze, ki naj bi se zaključila septembra naslednje leto, je okoli 730.000 evrov skupaj z opremo, denar pa bo občina zagotovila iz proračuna.

M. Ž.