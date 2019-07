Državna sekretarja danes v Posavju

16.7.2019 | 11:15

Jože Podgoršek (Foto: bdg)

Krško, Leskovec, Brod pri Podbočju - Državna sekretarja na ministrstvu za kmetijstvo Tanja Strniša in Jože Podgoršek bosta danes na delovnem obisku v Posavju. V to regijo sta prišla, da bi se seznanila s potrebami in zmožnostmi na področju namakanja, spoznala zelenjadarsko kmetijo Turk v Brodu pri Podbočju, Evrosadov pakirno–sortirni center za sadje in sodoben nasad češenj tega podjetja.

Tanja Strniša (Foto: mž)

Pred ogledom sadjarskih in zelenjadarskih dejavnosti v Posavju se bosta državna sekretarja v prostorih družbe Infra v Leskovcu pri Krškem udeležila tudi sestanka na temo namakanja in potreb po črpališčih ter si ogledala črpališče Stara vas in namakalno-oroševalni sistem v Evrosadovih sadovnjakih.

B. D. G.