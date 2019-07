GAS in ZZD: Podražitve so neutemeljene!

16.7.2019 | 10:10

Alojz Kobe (GAS) in Alenka Muhič (ZZD)

Novo mesto - Predsednik GAS Alojz Kobe in predsednica ZZD Alenka Muhič sta na današnji novinarski konferenci v imenu svojih strank in SNS povedala, da so v četrtek potrjene podražitve nekaterih komunalnih storitev po njihovem mnenju povsem neupravičene.

Kobe je povedal, da je Komunala Novo mesto v lanskem letu ustvarila bilančni dobiček v višini slabih 14.000 evrov, da je poslovala slabše kot leta 2017 in slabše od plana za leto 2018. Po njegovem prepričanju je zadnja podražitev posledica velikih stroškov lastnega poslovanja, neracionalne porabe, številnih novih zaposlitev, samo lani naj bi jih bilo 13, zaradi plačevanja številnih svetovalnih in pravnih storitev ter izgubljenih tožb in odškodnin. »Iz letnega poročila je razvidno, da naj bi bilančni dobiček komunale za leto 2018 znašal le skromnih 13.949,54 evra. Kljub temu bo direktorju ob letnem izplačilu osnovne bruto plače v višini 61.515,60 evra za leto 2018 izplačanih še dodatnih 6.151,56 evra nagrade,« je rekel.

Muhičeva je poudarila, da ne gre za prvo podražitev komunalnih storitev v času županovanja Gregorja Macedonija. Po njenih besedah se je cena za obdelavo, odlaganje in infrastrukturo odpadkov marca 2016 povečala za kar 103 odst., v prejšnjem mandatu pa so se trikrat povišale cene tudi nekaterih drugih storitev. Zadnja podražitev določa, da bodo prebivalci MO Novo mesto za oskrbo s pitno vodo plačevali 4,13 odst. več, za odvajanje in za čiščenje odpadnih voda 10 odst. več ter za zbiranje in odvoz odpadkov 38 odst. več. To pomeni, da se bo 4-članski družini komunalna položnica povečala za dobrih 5 odst., neprofitnim uporabnikom, kot so šole in vrtci, za 225 evrov in profitnim uporabnikom za slabih 59 evrov. Občinski svet je sprejel tudi podražitev letne najemnine za dvojni grob z 52,89 na 71,98 evra, cena 24-urne dežurne službe pa bo znašala 165,92 evra na prevoz pokojnika.

Poudarila je tudi, da je bilo v gradivu za četrtkovo občinsko sejo navedeno, kako podražitev nima neposrednega vpliva na občinski proračun, da pa se bo povečal prihodek komunale in s tem dobiček, ki bo pripadal občini. »Naš komentar je, da bodo spremembe cen negativno občutile družine in podjetniki ter najbolj ranljive skupine, ki jih bo to konkretno udarilo po žepih. Potrjene podražitve so neupravičene in nepotrebne! Najlažje je namreč sešteti vse stroške in jih razdeliti med občane,« je Muhičeva dejala na današnji novinarski konferenci.

Ob koncu sta ponovila, da je proti predlaganemu sklepu glasovalo 10 občinskih svetnikov in svetnic, za pa jih je bilo 15. Direktorju Komunale Novo mesto Gregorju Klemenčiču pa sta vnovič zastavila nekaj vprašanj, na katere po njihovem nista prejela zadostnih pojasnil ne na sejah občinskih odborov ne na zadnji občinski seji.

M. Martinović