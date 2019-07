Mladoletni sin z nožem nad očeta; s kladivom in deskami nad sina ...

16.7.2019 | 12:00

Zasežena konoplja (Foto: PP Krško)

Včeraj so Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali zaradi več kaznivih dejanj in prekrškov z elementi nasilja v družinah. Lani so obravnavali 131 kaznivih dejanj nasilja v družini, leto prej 127, in 102 kaznivih dejanji zanemarjanja mladoletne osebe in surovo ravnanje, v letu 2017 pa 73.

Tako so policisti PP Dolenjske Toplice v pozno popoldne skušali pomiriti 36-letnico, ki je bila pod vplivom alkohola ter je v prisotnosti mladoletnih otrok žalila partnerja in bila fizično nasilna. Ker se tudi po prihodu policistov ni umirila in ni upoštevala njihovih ukazov, so uporabili prisilna sredstva, jo obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Policisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem okoliščin kaznivih dejanj nasilja v družini in zanemarjanja mladoletne osebe in surovo ravnanje.

V poznih večernih urah sta se v okolici Novega mesta sprla oče in mladoletni sin. Mladoletnik je med prepirom z nožem grozil očetu, da ga bo ubil, pred prihodom policistov pa pobegnil. Mladoletnika so izsledili, na podlagi vseh zbranih obvestil pa bodo zoper njega na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog.

O nasilnem sinu so bili včeraj obveščeni tudi šentjernejski policisti. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 26-letnik žalil očeta, ga udaril po glavi in lažje poškodoval. Okoliščine policisti še preverjajo in bodo po zaključeni preiskavi zoper kršitelja ustrezno ukrepali.

Okoli 20. ure pa so sevniški policisti prejeli obvestilo o pretepu v okolici Sevnice. Takoj so odhiteli na kraj, kjer so naleteli na pretepeno in poškodovano žrtev. Poklicali so reševalce, ki so mlajšega moškega oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Po prvih ugotovitvah je prišlo do spora med očetom in sinom. 53-letni moški naj bi med prepirom sina s kladivom udaril po glavi, kasneje pa ga je pretepal z desko in poškodoval. Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin in bodo po zaključeni preiskavi zoper 53-letnega osumljenca na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Zasegli tri kilograme konoplje

Policisti PP Krško so na podlagi ugotovitev pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 36-letnega moškega in 32-letnice iz okolice Krškega. Med hišno preiskavo so našli in zasegli okoli 3 kg posušenih rastlinskih delcev konoplje in šest sadik konoplje. Osumljenca bodo po zaključeni preiskavi ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Pijan zapeljal s ceste in se prevrnil

Nekaj po 20. uri so bili brežiški policisti obveščeni o prometni nesreči v Slovenski vasi, v kateri je 23-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad avtomobilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,73 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ob denar in zlato

V noči na ponedeljek je v naselju Dvorce na območju Brežic nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v hišo in ukradel denar.

V okolici Novega mesta pa je nezannec med nedeljo in ponedeljekom vstopil v odklenjeno hišo ter odnesel denar in zlat nakit. Lastnico je oškodoval za okoli 1000 evrov.

M. Ž.