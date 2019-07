Sanacija pogorišča naj bi stekla konec meseca

16.7.2019 | 15:00

V Zalogu na odvoz čaka še več kot sedem tisoč ton ožganih odpadkov. (Foto: M. M., arhiv DL)

Zalog - Odpadke s pogorišča pred skoraj dvema letoma pogorele podružnice podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Straži naj bi začeli odvažati konec meseca. Po izvedenem javnem naročilu zdaj preverjajo še podizvajalce, je ob robu obiska v Kočevju pred tednom dni za STA povedal minister za okolje in prostor Simon Zajc. Odpadke bo odpeljalo krško podjetje Kostak.

Z okoljskega ministrstva so po omenjenem javnem naročilu v začetku junija sporočili, da mora Kostak, ki je edino oddalo ponudbo, prevzem, odvoz in oddajo odpadkov v obdelavo končati v treh mesecih od podpisa pogodbe. Odpadki so deloma v kupih v razsutem stanju, deloma v balah, nekateri so deloma ožgani. Gre za gorljive materiale iz mehanske obdelave komunalnih odpadkov, so dodali.

V Kostaku so za STA v petek povedali, da so pogodbo za prevzem, prevoz in obdelavo zaloških odpadkov podpisali 14. junija in da pogodbena vrednost dela brez davka znaša nekaj manj kot 1,49 milijona evrov. Dela morajo končati do konca oktobra.

Po podatkih podjetja gre sicer za delno obdelane nenevarne komunalne odpadke iz gospodinjstev, ki so bili ožgani v požaru. V manjši meri oz. manj kot desetini pa za nenevarno plastiko iz industrije, ki je bila prav tako ožgana v požaru.

Vse odpadke bodo predelali na objektih za energetsko obdelavo odpadkov. Sodelujejo z več podizvajalci, njihov največji pa je sežigalnica v Avstriji, so še za STA povedali v Kostaku.

M. Ž.