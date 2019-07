Gradili bodo igrišče

16.7.2019 | 19:00

S podpisa pogodbe za gradnji igrišča v Dobličah. (Foto: Občina Črnomelj)

Črnomelj, Dobliče - Župan Andrej Kavšek, direktor podjetja TGH Stjepan Jarnević in direktorica podjetja SAPO Danijela Kure Kastelc so včeraj v prostorih občine podpisali pogodbo za izgradnjo in ureditev igrišča v Dobličah v sklopu projekta Igrišče znanja in druženja v Dobličah, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za razvoj podeželja. Na podpisu so bili tudi predstavniki Krajevne skupnosti Dobliče, ki so bili pobudniki projekta in s posameznimi aktivnostmi, kot so zagotovitev projektne dokumentacije in zemljišča, sodelujejo pri projektu, so sporočili iz črnomaljske občine.

Igrišče bodo zgradili v na novo urejenem javnem prostoru, ki bo »urejeno kot travnata površina, kamor bodo nameščene gugalnice, klopi, lopa za mladostnike, ograja, vrata, smetnjak, informacijska tabla o naselju in balinišče. Na robovih ograjenega območja bodo zasajene grmovnice in druge predvidene zasaditve,« so opisali v sporočilu za javnost.

Igrišče bo gradilo podjetje TGH iz Črnomlja, vrednost pogodbenih del pa znaša nekaj več kot 45 tisoče evrov (z ddv). Evropski sklad za razvoj podeželja bo zagotovil 80 odst. upravičenih stroškov oz. dobrih 26.900 evrov, ostalo pa bo krila občina. Dela bodo predvidoma zaključena v dveh mesecih oziroma do 30. septembra.

Nadzor nad izvajanjem gradbenih, obrtniških in instalacijskih del na igrišču bo opravljajo podjetje SAPO iz Črnomlja.

M. Ž.