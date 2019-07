Spustili kačo in razstrelili bombo

16.7.2019 | 20:35

ilustrativna fotografija (Foto: Dušan Klenovšek/arhiv DL)

Dan, ko gasilcem ni treba posredovati pri prometnih nesrečah in odstranjevati posledic neurja, je zanje lep. Tak je bil tudi današnji dan, ki pa je gasilcem ponudil tudi nekoliko manj običajne razloge za posredovanje. Tako so ji poklicali iz Planinske ceste v Sevnici, kjer so se bali kače. Posredovali so gasilci PGD Sevnica , ki so iz garaže stanovanjske hiše odstranili kačo in jo spustili v naravno okolje.

ob 12.23 so v Šmarjeti našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Ljubljanske regije sta na kraju identificirala letalsko protipehotno bombo 3MTR, italijanskega porekla iz časa 2. svetovne vojne. Gasilci PGD Šmarjeta so pripravili avtomobilske pnevmatike in pesek za zaščito ter zavarovali kraj, pirotehnika pa sta bombo razstrelila.

Ob 12.59 so v Vavpči vasi v občini Semič zagorela drva v skednju. Še pred prihodom gasilcev PGD Semič so domači pričeli gasiti požar, gasilci pa so dokončno pogasili okoli dva kubična metra gorečih drv.