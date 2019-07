Odstranili osje gnezdo

17.7.2019 | 07:00

Sinoči ob 20.24 uri so na Gubčevi ulici v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odstranili osje gnezdo iz okna.

Ob 9.52 so posredovali gasilci PGD Sevnica v naselju Heroja Maroka v Sevnici, kjer so s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PREKOPA 1969;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. BAN 1980.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:15 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBINDOL;

- od 8:30 do 9:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA 2, TP DRGANJA SELA, TP REBER;

- od 9:25 do 10:25 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REBER 2;

- od 11:25 do 12:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIGEL 1;

- od 12:30 do 13:10 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIGEL 2.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLENJCI, na izvodu Dolenjci.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA TREBNJE, na izvodu STEVO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 5. in 6.30 uro na območju TP Intermarket Brežice 2.

M. K.