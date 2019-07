Še do konca julija čas za vložitev napovedi za odmero dohodnine

17.7.2019 | 09:30

Ljubljana - Zavezanci, ki do 15. junija niso prejeli informativnega izračuna dohodnine, čeprav so imeli lani prihodke, ki so obdavčeni z dohodnino, morajo dohodninsko napoved vložiti sami, in sicer najpozneje do 31. julija, ne glede na višini prejetega dohodka, je pozval Furs. Napoved vložijo na finančnem uradu, v katerem je v času vložitve napovedi vpisan v davčni register, so opozorili na Finančni upravi RS (Furs).

Obrazec napovedi za odmero dohodnine je dostopen na vseh finančnih uradih in na spletni strani, napoved pa je mogoče z varnim kvalificiranim digitalnim potrdilom ali brez digitalnega potrdila (registracija z uporabo davčne številke in gesla) poslati tudi v elektronski obliki prek portala eDavki.

Zavezanci, ki so prejeli informativne izračune dohodnine v drugi tranši, to je v začetku junija, in imajo vračilo dohodnine, pa jim bo znesek na njihov TRR nakazan do 31. julija. "Kot smo obljubili pozimi, bodo tisti zavezanci, ki so uveljavljali posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane elektronsko preko sistema eDavki, prejeli vračilo dohodnine na svoj TRR prej kot sicer. Tako bo 66.762 zavezancev prejelo vračilo dohodnine jutri, 18. julija," so še sporočili iz Furs-a.

Dodali so še, da bo vračilo izvedeno pod pogojem, da zavezanec ni vložil ugovora zoper informativni izračun dohodnine in da se mu vračilo ni pobotalo z morebitnimi drugimi zapadlimi obveznostim.

