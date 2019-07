Dodatek novemu delu mesta

17.7.2019 | 13:15

Ob starem delu Sevnice se nekoliko severneje razvija novo mestno središče, kjer tržnica postaja vse bolj priljubljen prostor za sproščen klepet. (Foto: M. L.)

Sevnica - Pri sevniški tržnici so uredili in nedavno odprli javne sanitarije. Uporaba je brezplačna, odprta pa so vsak dan od 6. do 21. ure.

Z ureditvijo sanitarij v Sevnici nadaljujejo z urejanjem prostora v novem delu mesta.

Območje, kjer je tržnica z gostinskimi lokalni in drugimi prostorskimi sestavinami, ljudje vse bolj obiskujejo. Tržnica tako pomeni tudi priložnost za predstavitev lokalnih pridelkov in izdelkov.

M. L.