Lubadar kot umetnik

17.7.2019 | 12:00

Svetlana Jakimovska Rodić (levo) in kustosinja razstave Kristina T. Simončič (Foto: M. L.)

Drevo. Pogreša večjo človekovo naklonjenost. (Foto: M. L.)

Zbrani na odprtju razstave, kjer je avtorica Svetlana Jakimovska Rodić rekla, da človek v odnosu do narave postavlja sebe v središče in tako usodno ruši naravno ravnovesje. (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - V Lapidariju kostanjeviške galerije Božidar Jakac razstavlja Svetlana Jakimovska Rodić, razstava nosi naslov Made in Forest/Narejeno v gozdu. Umetnica je svoje tokratno ustvarjanje oprla na gozd in v njem med drugim na propadanje dreves, ki je posledica delovanja lubadarja. Z vključitvijo lubadarja, ki s človekovega vidika povzroča veliko škodo gozdu, opozarja med drugim na to, da človek s hlastanjem ruši naravno ravnovesje in v tako nastalih okoliščinah nastopijo invazivne vrste, kot je tudi lubadar. O tem je ob odprtju govorila tudi kustosinja razstave Kristina T. Simončič.

Mag. umetnosti Svetlana Jakimovska Rodić je vključila v razstavo kopije vzorcev, ki jih lubadarji s svojim delovanjem puščajo v drevesni skorji. Pri tem je uporabila tudi drevesno skorjo.

Jakimovska je, kot je v pozdravu ob odprtju razstave dejal direktor Galerije Božidar Jakac Goran Milovanović, v Kostanjevici že razstavljala, in sicer v Lamutovem likovnem salonu.

M. L.

