Posredovali v 58 nujnih primerih, na številko 113 pa prejeli 239 klicev

17.7.2019 | 10:45

Foto: Arhiv DL

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj intervenirali v 58 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 239 klicev. Obravnavali so pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda in zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih ter v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe in najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev.

"Pospravil" po traktorju

Med ponedeljkom in torkom je v gozdu pri Brezovi Rebri nekdo iz traktorja odnesel več kosov orodja, snežne in vlečne verige ter lastnika oškodoval za 1500 evrov.

Skozi okno v hišo

Na Volčičevi ulici v Novem mestu je v noči na torek neznanec skozi okno vlomil v hišo in ukradel denar. Lastnika je oškodoval za 300 evrov.

Alžirec nezakonito čez mejo

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Ponikev v brežiški občini izsledili in prijeli državljana Afganistana, ki je nezakonito prestopil državno mejo. Tujca bodo predali hrvaškim varnostnim organom.

M. Ž.