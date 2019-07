Ko te natakar ne razume in ko pade drevo

17.7.2019 | 17:00

Kadrov v slovenskem turizmu in gostinstvu že kar kronično primanjkuje. Turistov, dela in zaslužkov je vse več, delavcev premalo. Podjetja so prisiljena zaposlovati tujce, a kako je z znanjem slovenskega jezika? V nekaterih ekipah imajo samo enega šolanega natakarja ali kuharja, vsi drugi pa so priučeni. Podrobneje o tem pišemo v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Čeprav so neprestano na očeh, se zdi, da ljudje o drevesih razmišljamo šele takrat, ko jih doleti kaj izjemnega, ko npr. med neurjem odmetavajo veje, ali ko jih potem, ko postanejo moteča in nevarna, ljudje podrejo ali obglavijo. Na kaj opozarja dr. Peter Železnik, raziskovalec na Gozdarskem inštitutu Slovenije in od lanskega leta tudi pooblaščenec novomeškega župana Gregorja Macedonija za mestno drevje, obširneje poročamo v Dolenjcu.

Uporaba interneta prinaša številne prednosti, a tudi pasti. Zelo zaskrbljujoč je podatek, da je vsaj polovica osnovnošolcev v preteklem letu doživela eno obliko spletnega nasilja. Na kaj opozarjajo strokovnjaki, preverite v Dolenjskem listu, vašem najboljšem tiskanem prijatelju. Z njim ste vedno korak pred drugimi.