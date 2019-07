V soboto Topliška noč

17.7.2019 | 19:00

Z včerajšnje novinarske konference: (z leve proti desni) vodja TIC Dolenjske Toplice Primož Primec, župan Franci Vovk in nova direktorica občinske uprave Nataša Šterk.

Dolenjske Toplice - V Dolenjskih Toplicah tudi letos za svoj že 21. občinski praznik ponujajo pester in bogat program, ki so ga predstavili na včerajšnji novinarski konferenci. Kot je povedal župan Franci Vovk, bo vsakdo lahko našel kaj zase. Prvi vrhunec bo sobotna Topliška noč, v nedeljo ob 20. uri sledi slavnostna seja, na kateri bodo podelili grb občine, ki je najvišje priznanje, dvotedensko dogajanje pa bodo sklenili v nedeljo, 28. julija, z ribiškim piknikom na domačiji Barbič v Meniški vasi.

Praznovanje so sicer začeli včeraj zjutraj, ko je bil po občini organiziran pohod, ki se ga je udeležilo preko 200 ljudi, zvečer pa so odprli še razstavo ročnih del domačega društva upokojencev. Jutri bo na ploščadi pred tamkajšnjim kulturno-kongresnim centrom letni kino, na katerem se bo vrtel slovenski film Praznovanje pomladi režiserja Franceta Štiglica, v petek zvečer pa bo koncert skupine Pop Design.

Sobotna Topliška noč bo po besedah Primoža Primca, vodje tamkajšnjega TIC-a, zajemala veliko tradicionalnih dogodkov. Že dopoldan bodo v avli kulturno-kongresnega centra brezplačne meritve sladkorja, holesterola in pritiska v krvi, popoldansko dogajanje pa bo razpršeno na tri prizorišča. Na ploščadi pred občino bodo igrala in ustvarjalne delavnice za otroke, med hoteloma Kristal in Vital bodo na račun prišli ljubitelji kulinarike, na Zdraviliškem trgu pa se bo odvijal sejem domače in umetnostne obrti, pripravljajo tudi parado avtomobilov starodobnikov, vsako leto ljudje z zanimanjem spremljajo tudi povorko društev, omeniti velja še skeč KUD Vesel Teater, zvečer pa bo zabava z ansamblom Veseli Dolenjci.

Cesta skozi center Dolenjskih Toplic bo v tistem času zaprta.

Besedilo in fotografije: R. N.

