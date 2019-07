V TEB začeli gradnjo sedmega plinskega bloka

17.7.2019 | 15:00

TEB je lani končala naložbo v šesti plinski blok, ki si jo je ob odprtju maja ogledal tudi predsednik države Borut Pahor. (Foto: B. B., arhiv DL)

Brestanica - V Termoelektrarni Brestanica (TEB), med drugim rezervnem dobavitelju elektrike za krško nuklearko, so po marčevskem podpisu pogodbe za glavno tehnološko opremo in gradnjo novega nadomestnega oz. sedmega plinskega bloka (PB7) te dni stekla gradbena dela. Ta sicer ne bodo obsežna, saj bo novi agregat stal v že pripravljenem prostoru ob šestem agregatu, je poročala STA.

Direktor TEB Tomislav Malgaj je povedal, da naj bi celotna naložba po prednaložbeni oceni stala 26,45 milijona evrov in da bodo novi sedmi plinski agregat namestili ob šestem, ki redno deluje od septembra lani. Z namestitvijo PB7 z močjo 53 megavatov nadaljujejo projekt zamenjave prvih treh starih plinskih blokov.

Ker so imeli v novozgrajeni stavbi, kjer stojita turbina in generator šestega plinskega agregata, za sedmega že pripravljena prostor in infrastrukturo, so tam v začetku meseca odstranili nasuto tamponsko gradivo in pripravili vse za betoniranje.

Za naložbo so razen javnega naročila za strojno-tehnološko opremo, katerega objavo načrtujejo oktobra, po pisanju STA opravili že vsa druga. Glavno tehnološko opremo - plinsko turbino, generator, dimnik in dizelski električni agregat za izvajanje t. i. temnega zagona, ki jo bo zagotovil Siemens Ljubljana, pričakujejo v prvi polovici prihodnjega leta. Projekt nameravajo končati konec prihodnjega leta.

Po Malgajevih podatkih gre sicer pri odločitvi o gradnji PB7 za nadaljevanje projekta zamenjave leta 1974 zgrajenih prvih treh plinskih blokov oz. za drugi del prve prenovitvene faze, ki vključuje postavitev še enega nadomestnega 53-megavatnega plinskega agregata.

Kot je ocenil za STA, se obratovalno obdobje starih plinskih blokov kljub rednemu vzdrževanju in razmeroma malo obratovalnim uram izteka. Hkrati 40 let stara tehnologija ne ustreza sodobnim okoljskim merilom, prvi stari blok pa je z novim šestim plinskim agregatom lani že dobil svoj nadomestek.

M. Ž.