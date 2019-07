Z avtom v drevo

18.7.2019 | 07:00

Davi ob 4.37 uri so posredovali gasilci PGE Krško pri naselju Brege v občini Krško, kjer se je osebno vozilo zaletelo v drevo. Gasilci so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj, odklopili akumulator, poškodovani osebi nudili prvo pomoč in razsvetljevali kraj. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo oskrbeli in jo prepeljali v UC Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Gorelo strnišče

Včeraj ob 16.12 je ob naselju Kerinov Grm, občina Krško, gorelo strnišče. Požar na površini okoli sedemdeset arov so pogasili gasilci PGE Krško.

Goreli odpadki

Ob 21.01 so na divjem odlagališču v naselju Cesta, občina Dobrepolje, goreli odpadki na površini 50 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Zdenska vas so odpadke prekopali in pogasili.

Uničen stroj

Ob 8.37 so v naselju Podgorica, občina Videm Dobrepolje, gasilci PGD Videm, Zdenska vas in Kompolje posredovali, da so dokončno pogasili odsesovalnik za kovino, pregledali s termo kamero ter prezračili prostore. Stroj je uničen.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje ŠENTRUPERT VAS izvod PS Poštaje danes med 10.00 in 12.00 uro.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 7.30 do 09.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBRH PRI DRAGATUŠU.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 8.15 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEGELNICA;

- od 7.30 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRKA;

- od 9.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRUMOVA 2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJICE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RDEČI KAL in TP ŠMAVER.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Danes bo prekinjena tudi dobava električne energije na območju TP Brestanica šola predvidoma med 7:00 in 7:30 ter med 13:30 in 14:00 uro.

M. K.