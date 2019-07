Stadion Portoval: sto jih še manjka

18.7.2019 | 08:15

Z občine so že pred časom napovedali tudi ureditev metališča za kopje in kladivo v Portovalu, a se je projekt ustavil zaradi visokih stroškov arheoloških izkopavanj. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Na nedavni seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada sklenila, da v letošnji načrt razvojnih programov umestijo devet projektov s področja investicij v športno infrastrukturo. Poleg nogometnega stadiona v Brežicah bo z območja širše regije podpore deležen tudi novomeški stadion Portoval.

Za osvetlitev stadiona bo tako po sklepu vlade ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport primaknilo sto tisoč evrov.

»Veseli nas, da je pristojno ministrstvo podprlo nadaljevanje naših prizadevanj za izboljšanje športne infrastrukture v Mestni občini Novo mesto. Stadion Portoval želimo opremiti z moderno razsvetljavo, ki bi omogočala večerne treninge in tekmovanja vseh športnikov, prvenstveno pa seveda nogometašev in atletov. Zaradi tega smo v prijavljenem projektu predvideli maksimalno vertikalno osvetlitev 700 luksov (standard za mednarodne nogometne tekme), reflektorji pa omogočajo še tri druge možnosti osvetlitve – atletski trening (200 luksov), nogometni trening (500 luksov) in nogometna tekma (500 luksov),« so za Dolenjski list pojasnili z novomeške občine.

Na vprašanje, kdaj bodo novi reflektorji nad stadionom tudi dejansko zasvetili, pa so odgovorili, da po zaprtju finančne konstrukcije: »Vrednost projekta je ocenjena na dobrih 407 tisoč evrov, pri čemer imamo dobrih 207 tisoč rezerviranih v letošnjem proračunu MO Novo mesto, 100 tisoč evrov sofinancerskih sredstev smo pridobili od ministrstva, za zaprtje finančne konstrukcije pa računamo na 100 tisoč evrov iz drugih virov (Nogometna zveza Slovenije, Fundacija za šport).«

