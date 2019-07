Voznik trčil v mopedista

18.7.2019 | 09:40

Foto: Arhiv DL

Policisti PP Novo mesto so včeraj nekaj po 18. uri pod drobnogled vzeli prometno nesrečo na Ljubljanski cesti v Novem mestu in ugotovili, da jo je povzročil 20-letni voznik avtomobila, ki je v križišču izsilil prednost in trčil v 59-letnega mopedista. Lažje poškodovanega voznika mopeda so reševalci odpeljali v novomeško bolnišnico. Povzročitelju nesreče so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Izgubil oblast nad vozilom in trčil v drevo

Krški policisti so bili danes okoli 5. ure obveščeni o prometni nesreči v Bregah. Po prvih ugotovitvah je 19-letni voznik avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Lažje poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Nova vozila ostala brez platišč s pnevmatikami

Na parkirišču prodajalne v Novem mestu je v noči na sredo nekdo z novih vozil odmontiral in odnesel osem platišč s pnevmatikami. Škode je za okoli 6000 evrov.

Ob akumulator in gorivo

V Dečji vasi na območju Trebnjega pa je v noči na sredo neznanec s traktorja, parkiranega pod kmetijskih objektom, ukradel akumulator in dve posodi z gorivom. Lastnika je oškodoval za 400 evrov.

M. Ž.