Ukrajinec, ki je prevažal migrante, trčil v policijski avtomobil

18.7.2019 | 12:00

Foto: Arhiv DL

Med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Tribuč so policisti PP Črnomelj včeraj ustavili kombi ljubljanskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 27-letni državljan Ukrajine v kombiju prevaža 18 tujcev, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo na območju Vukovcev.

V bližini so prijeli še šest tujcev in 22-letnega državljana Ukrajine, ki je z osebnim avtomobilom znamke BMW tujce nameraval prepeljati na območje Italije. Državljanoma Ukrajine so odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli vozila. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Vozniku kombija bodo izrekli tudi globo zaradi kršitev cestno prometnih predpisov in povzročitve prometne nesreče, ko je zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v službeno vozilo policije. Policijski postopki s 16 državljani Sirije, tremi državljani Egipta, po dvema državljanoma Palestine in Iraka in državljanom Eritreje pa še niso zaključeni.

Na območju Tribuč so policisti ustavili tudi avtomobil nemških registrskih oznak in ugotovili, da državljanka Nemčije prevaža državljana Iraka, ki je nezakonito prestopil državno mejo. 39-letno voznico bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države, Iračana pa predali hrvaškim varnostnim organom.

Brežiški policisti pa so v Župelevcu izsledili in prijeli državljana Bosne in Hercegovine, ki je nezakonito prestopil državno mejo.

M. Ž.