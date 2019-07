Borci za vrednote NOB Brežice: Obsojamo vandalizem

18.7.2019 | 10:35

Predsednik izvršnega odbora ZBV NOB Brežice Stane Preskar. (Foto: M. L.)

Brežice - Izvršni odbor Združenja borcev za vrednote NOB Brežice je na nedavni seji soglasno obsodil dogodek v Ljubljani, ko so neznanci z grafiti popisali šest spomenikov.

»Gre za vandalsko početje, ki mu naj ne bi bilo mesta v slovenskem prostoru. Hkrati pa je to zelo nekulturno, necivilizirano in nespoštljivo početje do naših prednikov, ki so se bojevali tudi za naš boljši jutri. Skrunitev spomenikov je torej napad na dosežke več generacij Slovencev in Slovenk in temu se je potrebno upreti.

Z obsodbo vandalizma nad spomeniki, se članice in člani ZBV NOB Brežice pridružujemo vsem tistim, ki cenijo vrednote in napore naših prednikov za boljši jutri, in so že obsodili vandalsko početje,« je v imenu izvršnega odbora ZBV NOB Brežice sporočil njegov predsednik Stane Preskar.

M. L.