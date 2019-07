Razstava Jakčevih v Beli krajini nastalih del

18.7.2019 | 14:00

Galerija Kambič (Foto: Arhiv DL)

Metlika - V Galeriji Kambič, ki deluje pod okriljem Belokranjskega muzeja v Metliki, so ob 120-letnici rojstva novomeškega slikarja, grafika in akademika Božidarja Jakca razstavili izbor njegovih v tamkajšnjih depojih hranjenih del.

Direktorica Belokranjskega muzeja Andreja Brancelj Bednaršek je za STA povedala, da se želijo z razstavo Božidar Jakac v Beli krajini, za katero sicer niso pripravili posebnega odprtja, na Jakca spomniti tudi kot metliškega častnega občana.

Ob 120. obletnici njegovega rojstva so zato razstavili izbor 44 del, v glavnem v tehniki krede in pastela, ter grafik, ki so jih v Belokranjskem muzeju dobili s tremi Jakčevimi donacijami. Zadnjo so prejeli leta 1985, ko so Jakca imenovali za častnega občana.

V Belokranjskem muzeju skupaj hranijo 75 Jakčevih del, tri od teh, ki so jih dobili z donacijo Kambičevih, so stalno razstavljena v Galeriji Kambič.

Direktorica je opozorila, da je bil Jakac z Belo krajino ustvarjalno precej povezan. Tam je namreč večkrat ustvarjal v dvajsetih letih prejšnjega stoletja, nato v štiridesetih letih 20. stoletja in še med drugo svetovno vojno. Ker je na njegovih delih zabeleženo takratno življenje, pa imajo poleg umetniške tudi dokumentarno vrednost.

Razstavo v Galeriji Kambič so zasnovali glede na navedene Jakčeve tri ustvarjalne obiske Bele krajine in je na ogled do 31. decembra.

STA, M. Ž.