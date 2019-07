Kaj bo z našo cesto?

18.7.2019 | 18:25

Novo mesto - Na uredništvo Dolenjskega lista se je obrnila bralka iz Krke in vprašala o prihodnosti njihove ceste oz. cestne povezave z Novim mestom. Ta namreč poteka prek posestva Graben.

»Kaj se nam v prihodnosti obeta glede ceste, ki povezuje našo vas neposredno z mestnim jedrom? Po vasi se govori, da se zna zgoditi, da namerava tovarna zdravil Krka, ki je trenutni lastnik vsega Grabna, zapreti obstoječo cesto za lokalni promet. Kot veste, smo zelo občutljivi že zaradi bližajoče se gradnje tretje razvojne osi in na kakšna nova presenečenja nismo najbolj pripravljeni. Poznamo tudi rek: 'Kjer je dim, je tudi ogenj'. V današnjem času pa se vse lahko zgodi,« je zapisala.

Vprašanje smo naslovili na Mestno občino Novo mesto in na tovarno zdravil. Z rotovža so omenjene govorice zanikali. Še več, lotili se bodo prenove oziroma razširitve omenjene ceste: »MO Novo mesto ob desnem bregu reke Krke v Novem mestu, med naseljem Ragovo in naseljem Krka, načrtuje celovito ureditev območja z razširitvijo in ureditvijo cestne povezave ter z novogradnjo večnamenske površine za kolesarje in pešce.«

In kaj o Grabnu pravijo lastniki? »Krka, d. d., Novo mesto je od KZ Krka, z. o. o., kupila zemljišče z objekti oz. lokacijo, poznano kot Graben. Krka namerava odkupljeno lokacijo uporabljati za svoje neproizvodne namene. Vse obstoječe dostope do lokacije in mimo nje Krka ohranja v nespremenjeni obliki in bo cesto kot tako tudi uporabljala,« so zapisali v njihovi službi za odnose z javnostmi.

M. Martinović