Otroci in počitnice: Naj bodo šola življenjskih veščin

18.7.2019 | 20:05

Mateja Petric poudarja, da naj bodo počitnice namenjene predvsem počitku, a da to še zdaleč ni enako brezdelju. (Foto: B. B., arhiv DL)

Novo mesto - Naj bodo počitnice še tako težko pričakovano obdobje leta, za starše lahko pomenijo tudi velik izziv. Kako med počitnicami poskrbeti za varstvo otrok? Kdaj so ti dovolj stari, da lahko dopoldneve preživijo sami, in koliko organiziranih počitniških aktivnosti, ki ponujajo tudi varstvo, je preveč?

»Pred kratkim mi je neki fant v posvetovalnici potožil, kaj vse ga čaka med počitnicami. Sam niti ni vedel, kam točno bo šel, s kom se bo srečal in kaj bo tam počel. Celotne počitnice so mu začrtali starši. Največkrat se zgodi, da otroci te načrte in želje staršev uresničijo, a prave aktivnosti in zadovoljstva pri tem ne kažejo,« pravi pedagoginja Mateja Petric, direktorica novomeške Posvetovalnice za učence in starše.

Seveda, starši z vpisom otrok na različne počitniške delavnice in tabore pogosto rešujejo vprašanje varstva. Vprašanje pa je, ali njihov otrok to res potrebuje. »Seveda, nihče ne more natančno povedati, kdaj je otrok dovolj sposoben, odgovoren in samostojen, da del dneva preživi sam, saj se odgovor na to vprašanje razlikuje od otroka do otroka. Starši me to pogosto sprašujejo, a jim povem, da sami to najbolje vedo in da preprosto morajo poskusiti pustiti otroka samega. To je lahko že 7-letnik, in takih otrok ni malo, v splošnem pa bi morali starši svojim otrokom ob koncu prve triade že dovolj zaupati, da bi jih ob dopoldnevih lahko pustili same,« pravi Petriceva.

DELOVNE NAVADE

A kako poskrbeti, da čas, ki ga bo otrok preživel sam, ne bo prazen ali celo škodljiv? Da ne bo otrok vse dopoldne preživel za računalnikom? Petriceva svetuje, da se z otrokom, ko ga puščamo samega doma, dogovorimo, kaj vse bo počel.

Ustvarjalne delavnice so lahko dobrodošla popestritev poletnih dni, a pretiravati ne gre z ničemer. (Foto: M. M., arhiv DL)

»Poleg tega, da otrokom zaupamo, jim naložimo tudi delovne naloge in odgovornosti. To otrokom zelo manjka. Otroku moramo dati vedeti, kaj mu zaupamo, da lahko naredi. 7-letni otrok lahko poskrbi za hišnega ljubljenčka, zloži posodo iz pomivalnega stroja in podobno. Starejši otroci lahko pripravijo kosilo, pospravljajo itd. Številni otroci nimajo teh delovnih navad in starši se celo pohvalijo, da otroku ni treba početi ničesar, da je njegova naloga samo to, da se uči in poskrbi za šolo. A učne in delovne navade gredo z roko v roki. Če ni delovnih navad, tudi učnih ni kam nasloniti. Narobe je, da se otrokom omogoča samo učenje. Omogočiti jim je treba tudi, da pospravijo stanovanje in postorijo kaj na vrtu. Da razvijajo vztrajnost, natančnost, odgovornost in vestnost, torej vse, kar zahtevajo tudi učne navade,« poudarja Petriceva.

ZAUPAJ IN PREVERI

Za starejše otroke, mladostnike, so počitnice tudi priložnost, da se resnično naspijo in oddahnejo od šole in drugih obveznosti. »Idealno bi bilo, če bi prvi mesec počitnic izkoristili, da se naspijo, seveda pa moramo kot starši paziti na zlorabo tehnologij. Pogosto o počitnicah od otrok ne slišim drugega kot to, da spijo in da so na računalniku. Seveda, tudi to je potrebno, a vmes sodi še kopica dejavnosti, ki lahko postanejo pomembna popotnica za življenje,« pravi Petriceva in dodaja, da so starši tisti, ki postavijo meje, in da je nujno, da jih postavijo.

»Otrokom ne moremo kar prepovedati uporabe tehnologije, zlasti ne v prostih dneh. To jim je namreč blizu, s tem so se rodili. A otrok se mora zavedati, da je čas za računalnikom omejen in da ima tudi druge naloge. Vzpostaviti moramo neko zaupanje, ki pa ni trenutno dejanje, ampak dolgotrajen proces. 5-letniku moramo povedati, kaj mu zaupamo in kaj zmore, 10- in 15-letniku prav tako. Kaj je lepšega kot to, da otrok dobi občutek, da mu starši zaupajo. Omejiti, zaupati in preveriti. Napaka je, da se starši pozabijo pogovoriti z otrokom, kako je minilo njegovo dopoldne. Ko bo otrok več dni zapored videl, da jih to ne zanima oz. da ga to nihče ne vpraša, si bo dopoldneve uredil po svoje,« opozarja Petriceva.

POPOTNICA ZA ŽIVLJENJE

Otroci naj se posvečajo predvsem takim počitniškim aktivnostim, pri katerih se bodo lahko čim več gibali. (Foto: B. B., arhiv DL)

Počitnice so tudi idealen čas, da se otrok loti tistega, kar si res želi, pa med šolskim letom za to nima časa. »Pomembno pa je, da se družina pri načrtovanju počitnic med seboj posvetuje, da poslušamo drug drugega. Organiziranih aktivnosti, ki se ponujajo, je namreč veliko, a se starši o tem pogosto obveščajo kar med sabo in otrok niti ne vprašajo, ali si takih aktivnosti želijo,« opozarja Petriceva in svetuje, naj se otroci med počitniškimi dejavnostmi odločajo predvsem za tiste, ki vključujejo veliko gibanja in ustvarjanja, manj pa za tiste, ki spominjajo na šolo in pri katerih se pretežno sedi.

Tudi s počitnicami pri dedkih in babicah ni nič narobe. »Stari starši so čudoviti za zapolnitev počitniških dni. Pri njih se bo vedno dogajalo, saj so redki tisti dedki in babice, ki bodo otroke kar tako pustili za računalnikom. Z njimi bodo šli na vrt, kuhali bodo marmelado, šli bodo v trgovino, nekaj počeli v delavnici. Skratka, otrokom se bodo dogajale življenjske stvari in pridobivali bodo vrednote, ki niso vredne nič manj od ocen, ki jih ob koncu leta prinesejo iz šole,« poudarja Petriceva.

ŠOLA KOT IGRA

Seveda, tudi na šolo v poletnem času ne gre povsem pozabiti. »Knjiga in svinčnik med počitnicami nikakor nista prepovedana. Prav nasprotno, saj lahko poštevanko in branje otroci hitro pozabijo, če tega uporabijo. A na učne lekcije jih lahko spominjamo prek iger, npr. s križankami, stripi, družabnimi igrami, kot so mesto, žival in rastlina na določeno črko, vislice. Matematiko lahko mimogrede ponavljamo z opazovanjem registrskih tablic med vožnjo na morje. Peljimo jih tudi v knjižnico, a tam naj si otrok knjige izbira sam, ne pa da mu jih prinašajo starši. Skratka, veliko priložnosti je za obnavljanje učne snovi tako, da otrok sploh ne ve, da je to šola,« našteva Petriceva in ob tem opozarja, da tudi na red in rutino, ki velja med letom, med počitnicami ne gre (povsem) pozabiti.

»Nekateri starši mi oporekajo, a sama menim, da nam red in rutina pomagata vzbuditi občutek varnosti. Seveda bo otroški dan, delovnik, če hočete, med počitnicami videti drugače kot takrat, ko je v šoli, a neki red mora veljati tudi med počitnicami. Tudi na dopustu zjutraj vstanemo, se najprej umijemo in uredimo. Otrok se v kaotičnem stanju ne bo znašel in se ne bo počutil dobro,« je prepričana Petriceva.

Članek je bil objavljen v junijski Živi, prilogi Dolenjskega lista, z dne, 27. junij 2019.

Boris Blaić