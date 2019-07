Z motokultivatorjem poškodoval nogo

19.7.2019 | 07:00

Sinoči ob 19.35 uri se je v naselju Hrastek, občina Krško, občan pri kmetijskih opravilih z motokultivatorjem poškodoval nogo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovanega do reševalnega vozila. Reševalci NMP Krško so občana na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC SB Novo mesto.

Gorela slama

Ob 11.08 je pri naselju Dobrava pri Škocjanu, občina Škocjan, na njivi gorela slama. Gasilci PGD Dobrava so pogasili približno 40 kvadratnih metrov goreče slame.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah danes med 8.00 in 14.00 uro prekinjena dobava električne energije na območju TP ŠENTRUPERT VAS izvod DESNO-ZAVRL.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽEVSKA VAS, izvod Tomc in Štamfelj;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZEMELJ, izvod Proti Podzemlju.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7.30 do 8.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JAKČEVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA PRI OTOČCU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Elektro Celje obvešča, da bo danes prekinjena oziroma motena dobava električne energije na območju TP Mrzlava vas - nizkonapetostni izvod Kozolec in Mrzlava vas - nizkonapetostni izvod Kozolec smer Straža predvidoma med 8. in 13. uro.

M. K.