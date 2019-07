Vlada bo sofinancirala komunalno opremljanje industrijske cone Lik III

19.7.2019 | 08:30

Mesto Kočevje (Foto: M. Artnak, spletna stan občine Kočevje, arhiv DL)

Ljubljana, Kočevje - Vlada je sprejela sklep, s katerim je v načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022 uvrstila nov projekt, in sicer komunalno opremljanje industrijske cone Lik III v Kočevju. Občini Kočevje bo tako država zagotovila denar za sofinanciranje investicije v vrednosti do nekaj manj kot 1,5 milijona evrov, ki so zagotovljena v veljavnem proračunu na postavki sofinanciranje investicijskih projektov občin, je poročala STA.

Sredstva bodo izplačana letos. Vlada računa, da bo projekt prispeval k hitrejšemu razvoju gospodarstva občine in omogočil ustvarjanje novih delovnih mest ter ohranjanje obstoječih.

M. Ž.