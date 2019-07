Razstava o invazivnih tujerodnih vrstah

19.7.2019 | 09:45

Obiskovalci so si v avli ogledali razstavo, ki je odprta do 14. avgusta. (Foto: M. L.)

Andreja Kavčič (levo) in Judita Malovah (Foto: M. L.)

V okviru sistema ZOHO lahko vsakdo sporoča opažanja o (domnevnih) invazivkah. (Foto: M. L.)

Krško - V Kulturnem domu Krško so včeraj odprli potujočo razstavo o tujerodnih vrstah v slovenskih gozdovih. Razstava z naslovom Invazivke na poti predstavlja z več vidikov rastline, živali in glive, ki iz tujih naravnih okolij prihajajo k nam ter izpodrivajo rastlinske in živalske vrste v našem okolju. Pri tem ogrožajo naše vrste in zmanjšujejo naravno vrstno pestrost ter tudi povzročajo gospodarsko škodo, nekatere tudi ogrožajo zdravje ljudi, za najbolj prodorne se je že uveljavila oznaka invazivne tujerodne vrste, oziroma invazivke.

Ob odprtju razstave je predavala dr. Andreja Kavčič z Gozdarskega inštituta Slovenije, ki je tako podrobno predstavila invazivne tujerodne vrste, poti njihovega vnosa in širjenja ter načine za omejevanje in preprečitev širjenja.

V Sloveniji so vzpostavili sistem za zgodnje odkrivanje in hitro odzivanje (sistem ZOHO). Na ta način naj bi strokovnjaki in občani sporočali podatke o najdbah invazivnih tujerodnih vrst v Sloveniji, Svoja opažanja lahko posredujejo preko spletne in mobilne aplikacije, sta pojasnili že omenjena Andreja Kavčič in tiskovna predstavnica Zavoda za varstvo narave Judita Malovrh naravovarstvena svetovalka v projektu Life Artemis.

Udeleženci sinočnjega dogodka o si ogledali tudi kratek film o tujerodnih vrstah pri nas. Razstava, ki je, kot rečeno v Kulturnem domu Krško, je na ogled do 14. avgusta.

M. L.

