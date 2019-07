Danes Poletni spin malin

19.7.2019 | 11:00

Vir: Občina Krško

Krško - V starem mestnem jedru Krškega, v peš coni Ceste krških žrtev, Občina Krško in Center za podjetništvo in turizem Krško za popestritev poletnega dogajanja danes od 16. ure dalje pripravljata Poletni spin malin z Matjažem Javšnikom ter koncertom Big banda Krško in domačega Pevskega studia Anja, so sporočili iz krške občine.

Najmlajši bodo lahko ustvrajali v različnih delavnicah, od domoznanskih iger do izdelave nakita in obešank, ki jih bodo izvajali Valvasorjeva knjižnica Krško, Večgeneracijski center Posavje, Manca – narejeno s srcem, KD Prostor Vmes in Frizerski studio Sabina.

Obiskovalci pa se bodo lahko posladkali s sladkimi dobrotami z malinami, marmeladami, koktejli, peninami, sokovi in pivom - vse s sladkim priokusom malin. Ob 19. uri bo za zabavni del poskrbel stand up komik Matjaž Javšnik, ob 21. ure pa bo sledil glasbeni program z Big bandom Krško in pevkami Pevskega studia Anja, so na občini povzeli popoldansko in večerno dogajanje.

M. Ž.