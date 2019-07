Nič denarja, zato odšel

Robija Žalca so na sodišeč pripeljali iz pripora. (Foto: L. M.)

Novo mesto - Na Okrožno sodišče v Novo mesto so iz pripora pripeljali 40-letnega Črnomaljca Robija Žalca iz Kanižarice, brezposelnega mladeniča brez poklica, očeta dveh mladoletnih otrok, ki se preživlja s pomočjo družine, mame in sestre, očitno pa tudi s kriminalom. Je namreč povratnik.

Na predobravnavnem naroku je bil Žalc obsojen za poskus kaznivega dejanja velike tatvine, saj je krivdo priznal.

Žalcu, ki ga je po uradni dolžnosti zagovarjala odvetnica Sabina Smolej, je obtožnica očitala, da je 14. oktobra lani ponoči, ob 2.38, razbil steklo na stranskih vhodnih vratih Restavracije Štajdohar v Kanižarici, se spravil noter in iskal denar. Odprl in pregledal je tri predale in blagajno, ker ni našel ničesar, pa je gostilno hitro zapustil, ne da bi kaj odnesel. Na sled so mu policisti prišli šele dobrega pol leta pozneje, ko je bila znana preiskava bioloških sledi. Od 22. maja letos je tako tudi v priporu.

Okrožna državna tožilka Vesna Fink je ob priznanju krivde predlagala osem mesecev zaporne kazni in podaljšanje pripora zaradi ponovitvene nevarnosti, ker se vsebinski razlogi za odreditev niso v ničemer spremenili. Robi Žalc je namreč storil že več kaznivih dejanj, zaradi katerih je bil tudi že obsojen in je kazen prestal, med drugim za premoženjska kazniva dejanja, kot so tatvine, pa za izsiljevanje, ponarejanje listin, napada na uradno osebo, povzročitve telesne poškodbe itn. Trenutno je še v kazenskem postopku zaradi ropa.

Odvetnica Smolejeva je kot olajševalno okoliščino pri sojenju opozorila na obtoženčevo odkritosrčno priznavanje krivde ves čas in na to, da je v zagovoru natančno pojasnil okoliščine in razmere, ki so ga vodile do nepremišljenega dejanja, ki je ostalo le pri poskusu in je prišlo le do manjše gmotne škode; zato je menila, da podaljšanje pripora ni prava odločitev. »Samo njegova kaznovanost ne predstavlja pripornega razloga zaradi ponovitvene nevarnosti. Takšna nevarnost bo obstajala vse njegovo življenje. Sodišču zato do prestajanja kazni predlagam milejši ukrep, hišni pripor,« je dejala.

Okrožna sodnica Betka Šimc se je odločila drugače in je sledila predlogu tožilke. Robija Žalca je spoznala za krivega, mu izrekla osem mesecev zapora in ustregla njegovi želji za predčasno prestajanje kazni, oprostila ga je tudi plačila stroškov postopka, ni pa ga poslala v hišni pripor. »V tej situaciji je to edino pametno. V kampu, v katerem živi v prikolici, nima niti naslova. Je brez dohodkov in premoženjska kazniva dejanja so očitno način pridobivanja sredstev za preživljanje. Noben milejši ukrep zato ni mogoč,« je obrazložila svojo odločitev.

Sodba še ni pravnomočna, niti tožilka niti odvetnica pa se ne bosta pritožili. Oškodovana družba Restavracija Štajdohar premoženjskopravnega zahtevka ni priglasila.

Članek je bil objavljen v 28. številki Dolenjskega lista z dne 11. julij.

L. Markelj