Bodo do igrišča prišli s peticijo?

19.7.2019 | 14:15

Nogometna šola NK Krško, ki jo je zadnjih 9 let vodilo ND Posavje Krško, je v minulih sezonah dosegla nekaj sijajnih uspehov, medtem ko je članska vrsta letos izpadla iz prve lige. (Foto: arhiv ND Posavje Krško)

Krško - Nogometno društvo Posavje Krško je pred dnevi začel zbirati podpise pod peticijo, s katero občino Krško pozivajo, da omogoči uporabo nogometnih igrišč Stadiona Matije Gubca Krško tudi njihovim mladim nogometašem. Pod peticijo se je doslej podpisalo okoli 400 oseb.

Podpisniki občino pozivajo, naj spoštuje javni interes in načelo enakopravnosti ter na teh igriščih omogoči treninge članom ND Posavje Krško pod enakimi pogoji, kot veljajo za nogometaše drugih klubov. »Občina Krško je po 70. členu zakona o športu zavezana zagotoviti enako obravnavo in enakopravno uporabo športnih površin vsem zainteresiranim športnikom – pod enakimi pogoji in ne glede na klubsko barvo,« poudarjajo avtorji peticije.

V ND Posavje Krško sicer deluje 24 trenerjev, ki skrbijo za vadbo 110 nogometašev mlajših selekcij.

Uefin denar in razhod

Kot je znano, je Nogometni klub Krško februarja letos prekinil sodelovanje z ND Posavje Krško, ki je pri nekdanjemu prvoligašu od leta 2010 skrbelo za razvoj mladih nogometašev. Vzrok za razhod je bil poskus članov ND Posavje Krško, ki so tudi člani NK Krško, da bi zamenjali vodstvo kluba, ki je v zadnjih letih zabredlo v težko finančno situacijo.

Iz te so si v vodstvu NK Krško želeli pomagati tudi z denarjem, ki so ga lani od Uefe dobili za delo mladinskih selekcij – Uefa je klubu za sezono 2018/19 odobrila dobrih 200.000 evrov. Ta denar bi moral NK Krško nakazati svoji nogometni šoli oz. ND Posavje Krško, a je na račun društva doslej prišel le manjši del zneska. V ND Posavje Krško so se temu uprli in poskušali z menjavo upravnega odbora kluba, ki pa je po hitrem postopku imenovalo nekaj deset novih volilnih članov, med njimi mnogo znanih obrazov krške politike, ki so staremu vodstvu na skupščini zagotovili potrebno večino.

Sledila je odpoved pogodbe o sodelovanju z ND Posavje Krško, ki pa delo z mladimi od takrat nadaljuje samostojno. Društvu je namreč ostalo zvestih vseh 24 trenerjev in več kot polovica mladih nogometašev, ki pa zdaj ne najdejo ustreznega prostora za vadbo. Občina Krško jim namreč ne omogoči souporabe igrišč za treninge, tako da otroci že nekaj mesecev trenirajo na manj kakovostnih igriščih v okolici Krškega in celo na asfaltu, čeprav je stadionski kompleks s tremi velikimi nogometnimi igrišči, kamor občina vlaga 90.000 evrov letno za vzdrževanje, »več kot polovično prazen.«

Občina kot podaljšana roka NK Krško

V ND Krško Posavje poudarjajo, da občino in NK Krško že vrsto let vodi ista politična opcija in da je občina v tem primeru le podaljšana roka NK Krško, ki se želi znebiti konkurence, ki jim je »speljala« več kot polovico mladih nogometašev – po neuradnih podatkih v mladinskih selekcijah NK Krško trenira okoli 70 fantov. Kako zelo moteče je ND Posavje, priča tudi podatek, da je vodstvo NK Krško na čelu z njegovim nekdanjim predsednikom in vplivnim članom krške SLS Jožetom Slivškom nekaj časa celo blokiralo sprejem ND Posavje Krško v MNZ Celje.

ND Krško Posavje je na aprilski izredni skupščini nato le postalo član MNZ Celje in bo v naslednji sezoni lahko sodelovalno na uradnih tekmovanjih.

Glede negativnega odgovora občine glede souporabe igrišč na Gubcu, v društvu pravijo, da občina svojega odgovora ni pojasnila z nobenim objektivnim argumentom, da pa je krški župan Miran Stanko v dopisu staršem otrok, ki trenirajo v ND Posavje, zapisal da »vidi v NK Krško edinega sogovornika, ko gre za vprašanje razvoja nogometa v Občini Krško.«

Gre za diskriminatorno politično odločitev, poudarjajo v ND Krško Posavje.

Boris Blaić