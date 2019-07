Po spletu zaokrožila lažna pošta NLB

Primer lažnega elektronskega sporočila (Vir: NLB)

Ljubljana - Iz NLB so opozorili, da se je na spletu pojavil poskus zlorabe s pošiljanjem lažnih elektronskih sporočil, ki naj bi jih poslala NLB. Namen lažnega sporočila je s pomočjo spletnega obrazca od posameznikov pridobiti osebne podatke, so sporočili.

Zato vsem strankam oziroma prejemnikom omenjenega elektronskega sporočila svetujejo, da ga nemudoma izbrišejo. Če pa je stranka oz. prejemnik že izpolnil lažni elektronski obrazec in s tem posredoval svoje podatke, naj takoj prekliče in blokira plačilne in kreditne kartice oziroma takoj zamenja gesla za vstop v spletno banko NLB Klik. Plačilne kartice lahko stranke zaklenejo za uporabo prek mobilne denarnice NLB Pay, kartice z odloženim plačilom pa blokirajo ali deaktivirajo prek mobilne banke Klikin ali pa to uredijo v svoji matični poslovalnici in v kontaktnem centru na telefonski številki (01) 477 20 00, prek video klica ali spletnega klepeta.

Dogodek so v banki že prijavili Nacionalnemu odzivnemu centru za kibernetsko varnost Si-cert.

M. Ž.