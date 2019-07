Ignoriral policiste

Med kontrolo prometa v Dobruški vasi so včeraj policisti ustavili voznika avtomobila, ki sprva ni upošteval znakov, s katerimi so ga ustavljali. 26-letni kršitelj, ki je med postopkom odklonil opravljanje preizkusa alkoholiziranosti, nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pošteno napihal

V Metliki pa so policisti ponoči ustavili voznika avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,25 miligramov alkohola, so odvzeli prostost in ga pridržali. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Brežiški policisti so včeraj v Slovenski vasi izsledili in prijeli državljana Bosne in Hercegovine, ki je nezakonito prestopil državno mejo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Skrivali so se med tovorom in za prednjim sedežem

Policisti Postaje mejne policije Obrežje so na vstopu v Slovenijo med kontrolo tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak v tovornem delu našli pet državljanov Afganistana in državljana Pakistana, ki so se skriti med tovorom skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo.

V osebnem avtomobilu francoskih registrskih oznak so prijeli državljana Alžirije, ki se je skrit za prednjimi sedeži skušal izogniti mejni kontroli.

Vse tujce, ki so skušali nezakonito vstopiti v Slovenijo so predali hrvaškim varnostnim organom.

