Prenova Andrijaničeve ceste

19.7.2019 | 18:10

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Z Mestne občine Novo mesto so danes sporočili, da bo med 3. in 16. avgustom, v obdobju kolektivnih dopustov, potekala celovita prenova odseka Andrijaničeve ceste od križišča v Ločni do nadvoza pred krožiščem. »Dela bodo zajemala ojačitev in preplastitev državne ceste, zato bo odsek v tem prometno najmanj obremenjenem času zaprt za promet. Obvoz bo urejen po Šmarješki cesti,« so navedli.

Vrednost investicije, katere naročnik je Direkcija RS za infrastrukturo, je okoli 750.000 evrov. Direkcija v naslednjih mesecih načrtuje tudi celovito rekonstrukcijo bližnjega krožišča državnih cest (»pri tabletki«).

R. N.