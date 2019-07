Septembra še prenova strojnice bazena

20.7.2019 | 08:10

Bazen Sevnica (Foto: N. N., arhiv DL)

Sevnica - Po uspešno končani prenovi obeh bazenskih školjk in okolice obeh bazenov v prvi polovici letošnjega leta so zdaj v teku priprave na drugo fazo obnove, in sicer zamenjavo strojnice bazena. Ta naj bi je v skladu s terminskim načrtom obnove začela v prvih dneh septembra, po končani kopalni sezoni, so sporočili iz sevniške občine.

Z izbranim izvajalcem, ki bo izvedel sanacijo strojnice, je Občina Sevnica včeraj podpisala pogodbo. Zamenjava več kot 30 let stare opreme v strojnici z novo, sodobni tehnologiji prilagojeno opremo, bo racionalizirala obratovalne stroške in dodatno prispevala k boljšemu nadzoru nad kakovostjo kopalne vode, so pojasnili na občini.

Zaključek projekta obnove je predviden v začetku leta 2020.

M. Ž.