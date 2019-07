Še teden dni do konca Forma vive 2019

Kiparja Bojan Mavsar (drugi z desne) in Robert Canev (desno) na odprtju Forma vive in Festivala kulture Kostanjevica. (Foto: M. L., arhiv DL)

Kostanjevica na Krki - V galerijskem parku v Kostanjevici na Krki bodo s predstavitvijo skulptur letošnjih udeležencev prihodnjo soboto končali 28. bienalni Mednarodni simpozij kiparjev Forma viva 2019. Kostanjeviška galerija tokrat od začetka meseca gosti kiparje Roberta Caneva in Bolgarije, Alda Shiroma iz Peruja in Bojana Mavsarja iz Slovenije.

Direktor Galerije Božidarja Jakca Goran Milovanović je za STA povedal, da so se vsi trije letošnji udeleženci pri svojem kostanjeviškem ustvarjanju osredotočili na temo varovanja okolja in planeta.

Tako 56-letni Canev te dni končuje skulpturo, ki jo je poimenoval Seme - spomenik upanju v naravi. Ta pa s tremi navpičnimi lesenimi skulpturami oziroma totemi simbolno ponazarja "semena in rast ter upanje, ki vzklijeta iz tega".

Shiroma, 44-letni kipar, rojen v perujski Limi, ki je na Formo vivo prispel teden kasneje kot njegova kolega, po pisanju STA izdeluje skulpturo Plujemo skupaj oziroma ladjico, ki "nekoliko spominja na svetopisemsko Noetovo barko". S to tudi sporoča, "da bomo morali planet ohraniti skupaj in da ni dovolj, da to skušajo le posamezniki, medtem ko drugi njihovo delo rušijo".

Slovenec, v Krškem odraščajoči 62-letni Bojan Mavsar, ki živi in ustvarja na Vrhniki, pa se je lotil skulpture Varuh časa. Ta simbolično nadzoruje omenjena "iz semena klijoča rast ter upanje", njegova skulptura stiliziranega meniha pa hkrati zgodovinsko namiguje na okolje nekdanjega kostanjeviškega cistercijanskega samostana.

Nastale skulpture bodo uradno predstavili prihodnjo soboto, 27. julija. Shiromovo barko bodo postavili v kostanjeviškemu mestnem jedru v interakcijskem otroškem parku pri izlivu Studene v Krko. Mavsarjev Varuh časa in eden od Canevovih totemov bosta stala v galerijskem parku, njegovi preostali skulpturi bodo postavili na Ratežu pri Novem mestu.

