Suha usta in sol na tački

20.7.2019 | 13:00

Gaja: 'V tej vročini mi ni preveč do poziranja, a če mi dovolite senco, naj vam bo.' (Foto: J. A.)

Brežice - Vremenoslovci pravijo, da bo še vroče. Ni treba iskati njih, vročine smo vajeni v tem letnem času že po stotisočletni izkušnji na tem delu Zemlje. In vendar, vroča poletja so vsakokrat nova preizkušnja vzdržljivosti vsega živega, med tem tudi človeka in psov.

Najpogostejši človekovi živalski spremljevalci so vsaj v naših krajih verjetno še vedno psi in zato se tokratni zapis nanaša predvsem nanje, seveda v povezavi s človekovimi ravnanji, značilnimi za poletje. Pomembno je, pravi Boštjan Barbič, direktor Veterinarske bolnice Brežice, da jim zagotovimo dovolj vode in senco. Živali v nobenem primeru ne smemo puščati v avtomobilu. Vse to je zelo pomembno. Predvsem pri živalih, ki imajo kakršne koli težave s krvotokom, srčnimi boleznimi in z boleznimi dihal, je še posebej nevarno, da v takšnih razmerah zbolijo oziroma da doživijo vročinski udar, pravi Barbič.

Boštjan Barbič (Foto: M. L.)

Kako je v praksi? Podatkov ni, kot pravi Barbič. »Vsako leto imamo veterinarji opraviti z nekaj primeri toplotnega udara. In po navadi se glede tega izkaže, da imajo te živali že sicer probleme z dihali in s srcem. To je izraziteje pri starejših živalih in psih brahicefaličnih pasem, pri katerih je že tako ali tako otežkočeno dihanje zaradi anatomije: imajo kratko glavo in mehko nebo otežuje dihanje,« pojasnjuje Barbič.

Počitnice!

Psa na morje, da ali ne? Barbič pravi da, vsekakor, saj je pes družinski član. »Je pa treba zagotoviti, kar smo poudarili. Zato moramo že v pripravah predvideti več postankov na poti. Klima v avtomobilu je dobrodošla, ampak v priporočenih temperaturnih razlikah glede na zunanjo temperaturo,« svetuje sogovornik.

Nekateri psi so v prtljažniku, nekateri imajo prostor v avtomobilu in lahko gledajo skozi okno – taki so tudi poletni prizori na cestah. Kakšen je veterinarjev pogled na to? »Kakor koli že, najprej je treba zadostiti predpisom, da pes ne moti voznika. Ampak psu moramo zagotoviti med vožnjo dovolj svežega zraka,« pravi Barbič. Pes se na morju tudi kopa in običajno nima zadržkov pred tem, da se pridruži kopalcem. Glede tega je eno odziv kopalcev na njegov prihod in nekaj povsem drugega odzivanje psa na slano vodo. Glede tega Barbič poudarja, da je psa po tem, ko dokončno pride iz vode, treba vedno sprati s sladko vodo. Med prsti in blazinicami se psu lahko nabirata sol in pesek, zato moramo še posebej skrbno sprati te dele telesa. »S spiranjem s sladko vodo preprečimo vnetja. Obstajajo tudi mazila za zaščito pred vnetji. Ampak najbolje je, kot pri vsem, tudi tu delati preventivno, se pravi izogibati se temu, da bi sploh nastale kakšne težave, ki jih sicer z nekaj truda lahko preprečimo,« poudarja.

Sol in pesek vendarle ne sodita trajno na pasje noge.

Poletni sprehodi ob morju so ne le po mehkih tleh in v hladu, ampak tudi po vročem asfaltu. Pes je z nami, torej, toda ali sme hoditi po vročem asfaltu? Nekateri pse v takih primerih celo obujejo. Taka obutev se Barbiču ne zdi potrebna. Po njegovem mnenju hoja po vročih tleh za psa najbrž ni problematična, če res ni skrajno vroče in če hoja ne traja predolgo.

Nekateri ljudje pred dopustom naletijo na skoraj nerešljiv problem, kam s psom. Obstajajo pasji hoteli, že nekaj časa. Toda kaj storiti, če človek želi pasjo družbo tudi v poletni pasji vročini daleč od doma? Ni povsod oziroma je nemara malokje dovoljeno imeti ob sebi v stanovanju psa. »Prej si je treba zagotoviti za dopust kraj, kjer je mogoče imeti živali. Če je to na morju, naj bo to plaža, kjer so lahko tudi hišni ljubljenčki. Kajti če te možnosti ni, lahko po nepotrebnem pride do težav v smislu, da ljudje psa ne morejo vzeti na plažo. Potem mora mogoče pes ostati v stanovanju. Seveda ni zadovoljen. In če ni navajen, da bi čakal sam, najbrž laja, cvili, skratka tako lahko nekomu povzroča težave. Če pa ga iz stanovanja vzamejo s seboj, a ne sme na plažo, je verjetno prisiljen ostati v avtomobilu, meni Barbič. »Ne bom rekel, da je to kar pravilo, a se zna zgoditi. Skratka, želim reči, da naj ljudje razmislijo in naj za dopust na morju poiščejo ustrezno namestitev. Mogoče niti ni preprosto dobiti apartmajev, ki si jih ljudje želijo in kjer bi lahko imeli pri sebi tudi psa. So tudi primeri, da tisti, ki oddajo turistične sobe, najprej sicer dovolijo pripeljati psa, a na kraju samem se potem pojavijo omejitve glede živali. Če ob tem tudi žival ni zadovoljna, lahko to pri njej povzroči tudi zdravstvene probleme. Dopust v takih okoliščinah pa ni prijeten ne za žival ne za ljudi,« pravi sogovornik.

Italijanska družina je, kot smo videli, pred časom imela na avtocestnem počivališču Podsmreka pri sebi kokoško, ki se je, očitno dovolj udomačena, sprehajala po parkirišču. Otroci so živalco potem brez težav ujeli in družina jo je brez kakršnih koli znamenj značilnega kokošjega odpora zlahka vkrcala nazaj v avtomobil. Primer kaže, da ljudje jemljejo s seboj na pot različne hišne ljubljenčke. Med temi so tudi mačke. Ali naj mačke potujejo s svojim človeškim znancem na morje? »Verjetno se bodo vendarle počutile bolje v domačem okolju, v katerem jim bo tisti, ki bo ostal doma, ali pa skrbnik zagotovil prehrano in higieno. Zato je bolje, da ostanejo doma,« pravi Boštjan Barbič.

Članek je bil objavljen v 27. številki Dolenjskega lista z dne 4. julija.

M. Luzar