Kanalizacija bo

20.7.2019 | 16:00

Podpisniki pogodbe (Foto: M. G.)

Ribnica - Novomeško Cestno gradbeno podjetje je bilo kot najugodnejše izbrano na javnem razpisu občine Ribnica za gradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Gorenje Lepovče. Pogodbo je z Martinom Gosenco, predsednikom uprave CGP, in podizvajalcem Komunale gradnje Grosuplje Viktorjem Dolinškom podpisal ribniški župan Samo Pogorelc.

Približno do konca leta, če bodo dovoljevale vremenske razmere, naj bi zgradili 1,2 kilometra dolgo primarno omrežje za meteorne in fekalne odpadne vode, pločnike, javno razsvetljavo in optično omrežje. Podjetje Hydrovod Kočevje bo z vložkom 40 tisoč evrov izkoristilo izkope in obnovilo vodovodno omrežje.

Prispevek je objavljen v aktualni številki Dolenjskega lista.

M. Glavonjić