Gasilstvo ni le domena moških

20.7.2019 | 18:15

Fotografija z lanskoletnega prevzema novega vozila v PGD Stranska vas. (Foto: M. B. J., arhiv DL)

Krupa - Na gasilskih proslavah na slavnostnih tribunah navadno v uniformah stojijo samo moški, le redko se med njimi znajde tudi kakšna ženska. Prav tako je pri vodenju in poveljevanju v gasilskih društvih. Ženske imajo v nekaterih društvih svoje desetine, tu in tam je kakšna tajnica in tu se njihova, vsaj navzven vidna vloga pri gasilcih konča.

Le redko se zgodi, da bi bila ženska predsednica ali celo poveljnica prostovoljnega gasilskega društva. Pa vendar so v Gasilski zvezi Semič, ki združuje devet gasilskih društev, imeli oz. še imajo kar tri predsednice. Pred časom je bila predsednica PGD Krvavčji Vrh Ivana Zidar, leta 2014 je postala predsednica PGD Stranska vas Silva Žugelj s Krupe, Sonja Malnarič pa vodi PGD Črešnjevec.

Silva Žugelj (Foto: M. B. J.)

»Biti predsednik gasilskega društva je odgovorno delo. Predsednik je zadolžen za vse premoženje in finance društva,« pravi Silva Žugelj, ki je predsednica PGD Stranska vas že tretji dveletni mandat. Sicer pa je gasilka že več kot 30 let in je prva vodila komisijo za članice v domačem gasilskem društvu in Gasilski zvezi Semič. Včasih je tudi tekmovala v ekipi članic, in ko se spominja tistih časov, pravi, da so bile uspešne. Z možem, ki je bil poveljnik PGD Stranska vas 12 let, sta za gasilstvo navdušila tudi svoje tri otroke.

Silva se je morala pred petimi leti tako rekoč čez noč odločiti, ali privoli v ponujeno predsedniško mesto. »Člana nadzornega odbora sta prišla k meni domov in mi predlagala predsedniško funkcijo. Po razmisleku sem ponudbo sprejela, a pod pogojem, da imam ob sebi ljudi z izkušnjami, ki me bodo podpirali in mi pomagali. Predvsem pa sem si želela, da društvo ne bi stagniralo,« pravi Žugljeva, ki predseduje okoli 190 članom iz Stranske vasi, Krupe, Moverne vasi, Praproti, Vinjega Vrha in iz Brstovca.

Silva se nasmehne, ko se spomni, kako so ji ob prevzemu funkcije dejali, da ji ne bo treba skoraj nič delati. Pa je bilo društvo skoraj vsako leto njenega predsednikovanja bogatejše za kakšno pridobitev, ob tem pa so skrbno gospodarili, saj so vsak evro trikrat obrnili, preden so ga porabili. Poleg tega morajo vzdrževati velik gasilski dom z okolico, v kateri sta tudi športno igrišče in balinišče. Zanimivo je, da ima gasilsko društvo tudi sekcijo balinarjev. Predsednica je zadovoljna z opremljenostjo. Lani so kupili novo moštveno vozilo, nova je tudi brizgalna, medtem ko je gasilsko vozilo staro okoli 10 let.

V društvu, ki je že vrsto let pobrateno s PGD Šalka vas in PGD Štepanjsko naselje, imajo ekipe pionirjev, mladincev, pripravnikov, mlajših članov, članov in veteranov. Vsi, razen mlajših članov, tudi tekmujejo, trenutno pa so najuspešnejši veterani. Silva pohvali tudi člane, ki pa imajo marsikdaj zaradi službenih obveznosti težave s treningi. Žugljeva, ki je za svoje delo lani na skupščini Gasilske zveze Semič prejela priznanje za posebne zasluge, kar pomeni, da je bilo njeno prizadevno delo opaženo, se je odločila, da bo prihodnje leto končala predsednikovanje.

»Društvo, ki bo leta 2021 praznovalo 90 let, bom pustila v dobrem stanju, prav pa je, da vodenje prevzamejo mladi. Seveda sem jim še vedno pripravljena priskočiti na pomoč. Res pa je, da ima vsak predsednik svoje poglede in prepričana sem, da bo imel moj naslednik dovolj dela,« pravi Silva, ki ji, čeprav ne bo več predsednica, ne bo dolg čas. Je ključarka podružnične cerkve Vinji Vrh, predsednica mešanega pevskega zbora Društva upokojencev Semič in predsednica Eko društva Krupa.

Članek je bil objavljen v 27. številki Dolenjskega lista z dne 4. julija.

M. Bezek Jakše