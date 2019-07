Vlak povozil moškega, oživljanje bilo žal neuspešno

20.7.2019 | 20:25

Foto: Arhiv DL

V Semiču med železniško postajo in tunelom je danes ob 6.05 vlak povozil občana. Gasilci PGD Črnomelj so pomagali pri prenosu ponesrečenega do reševalnega vozila in pri oživljanju. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovanega oskrbeli in oživljali na kraju nesreče vendar je oseba preminula.

S helikopterjem v klinični center

V Grabrovcu v občina Metliki je malo čez pol osmo uro zjutraj delavec padel z gradbenega odra in si zlomil obe nogi. Reševalci ZD Metlika so poškodovanega oskrbeli na kraju in ga predali v oskrbo ekipi Enote helikopterske nujne medicinske pomoči, kateri so ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v UKC Ljubljana.

Trčila avto in kombi

Ob 13.12 sta na cesti Podturn—Črmošnjice pri kraju Stare Žage v občini Dolenjske Toplice trčili osebno in kombinirano vozilo. V nesreči poškodovano osebo so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj in jo prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj in PGD Črmošnjice so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali reševalcem, do prihoda policistov usmerjali promet, poškodovani vozili odstranili s cestišča, razlite motorne tekočine posuli z vpojnim sredstvom ter počistili cestišče.

Pred začetkom akcije se je pogrešana oseba vrnila

Ob 15.01 je policija zaprosila za pomoč pri iskanju pogrešane osebe med krajema Dragomlja vas in Gradnik v občini Metlika. Aktiviranih je bilo 15 gasilskih društev iz Gasilske zveze Metlika in Semič ter vodniki reševalnih psov Kinološke zveze Slovenije in Zveze reševalnih psov Slovenije. Še pred začetkom iskalne akcije se je pogrešana oseba vrnila.

M. Ž.