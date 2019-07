Gradijo garažno hišo

21.7.2019 | 09:15

Foto: Bojan Kostevc, spletna stran občine Sevnica

Sevnica - Zdravstveni dom Sevnica je na območju obstoječega parkirišča začel graditi garažno hišo. Investicija, ki jo predvidevajo zaključiti jeseni, je del celostne rešitve problema parkiranja vozil nujne medicinske pomoči na območju zdravstvenega doma, so sporočili z občine Sevnica.

Tako bodo vsa vozila nujne medicinske pomoči in vsa druga osebna službena vozila združena na enem parkirišču, s čimer bo sproščen tudi prostor za parkiranje pacientov in obiskovalcev zdravstvenega doma.

»Načrtovana je izgradnja objekta, ki bo v dveh etažah, kletni in pritlični. V kletni etaži je poleg garaže za reševalna vozila predvidena tudi nadstrešnica, ki bo namenjena parkiranju osebnih službenih vozil. Za dostop do parkirnih mest v pritlični etaži nove garaže je načrtovan dovoz iz nivoja obstoječih parkirišč pred zdravstvenim domom. V pritličju je predvidena še nadstrešnica za kolesa,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Zaradi gradnje bo na območju za HTC Sevnica in v okolici zdravstvenega doma delno spremenjen tudi prometni režim. Vse uporabnike prometnih površin na območju izvajanja gradbenih del zato prosijo za pozornost in strpnost ter dosledno upoštevanje prometne signalizacije ob spremenjenih prometnih ureditvah v času gradnje.

R. N.