FOTO: Topliška noč 2019

21.7.2019 | 10:30

V povorki se je predstavilo 21 društev.

Obiskovalci Topliške noči lačni niso bili. Med drugim je potekal tudi predstavitev praženega krompirja, ki je bil tudi na voljo.

KUD Vesel teater se je v svojem skeču znova duhovito dotaknil aktualnega dogajanja v občini.

Dolenjske Toplice - Z današnjo slavnostno sejo bodo v Dolenjskih Toplicah nadaljevali pester in bogat program ob praznovanju občinskega praznika. Včeraj je potekala tradicionalna Topliška noč, ki je v središče kraja znova privabila ljudi različnih generacij.

Kot je že v navadi, se je Topliška noč, ki pravzaprav traja cel dan, začela z merjenjem pritiska, sladkorja in holesterola v krvi, popoldansko dogajanje pa je bilo razpršeno na tri prizorišča. Na ploščadi pred kulturno-kongresnim centrom so bila igrala za otoke, ki jih je zabaval tudi čarodej Toni, na cesti od mosta do cerkve so se na stojnicah predstavili rokodelci in ponudniki doma pridelane hrane, potekal je tudi predstavitev praženega krompirja, ki je bil seveda na voljo, vrhunec dogajanja pa je bila povorka društev na Zdraviliškem trgu. »Najbolj tradicionalen del Topliške noči je povorka, ki poteka že od samega začetka. Letos se je predstavilo 21 društev, v njej pa je sodelovalo okoli 400 ljudi. Njen namen je pokazati pestrost društvenega življenja občanov,« je povedal vodja tamkajšnjega Turistično-informacijskega centra Primož Primec.

V povorki so med drugim sodelovali tudi člani čebelarskega društva Dolenjske Toplice. »S tem se na nek način predstavimo javnosti, obenem pa tudi promoviramo čebelarstvo oz. pomen čebel za zdravje,« je dejal predsednik društva Tone Andrejčič. Letošnja letina bo za čebelarje pod povprečjem, saj bo medu le za vzorec.

Zatem je sledil nastop članov Kulturno-umetniškega društva Vesel teater, ki so se v svojem skeču duhovito dotaknili aktualnega dogajanja v občini. Za zabavo v noč pa je nato poskrbel Ansambel Veseli Dolenjci.

Dvotedensko praznovanje bodo sklenili naslednjo nedeljo z ribiškim piknikom na domačiji Barbič v Meniški vasi.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija