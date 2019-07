Drobnič srebrn, Plot bronast

21.7.2019 | 12:00

Skupinska fotografija najboljših odbojkarjev in odbojkaric na mivki (Foto: spletna stran OK Triglav Kranj)

Kranj - Tadej Boženk in Vid Jakopin sta si na turnirju v Kranju priigrala naslov državnih prvakov v odbojki na mivki. V finalu sta z 2:0 premagala Danijela Pokeršnika in Kočevarja Sergeja Drobniča. Med dekleti sta zmagali branilki naslova Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar.

Moški finale sta bolje začela Pokeršnik in Drobnič, a v napeti končnici sta tehtnico na svojo stran prevesila Boženk in Jakopin, ki je z blokom za 22:20 odločil prvi niz. Tudi v nadaljevanju srečanje sta bili ekipi izenačeni, a nato sta Boženk in Jakopin z izjemno igro v bloku in obrambi prišla do vodstva petih točk, ki ga do konca nista več izpustila iz rok.

V ženskem finalu sta Kotnikova in Jančarjeva z 2:1 premagali Tajdo in Nino Lovšin z 2:1. Branilki naslova sta sicer hitro dobili prvi niz in kazalo je na njuno hitro zmago, a Lovšinovi sta dobili drugega. Odločal je skrajšani tretji niz, v katerem pa sta bili v odločilnih trenutkih bolj zbrani Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik, ki sta ga dobili na 13.

Na tretje mesto sta se med moškimi uvrstila Črt Bošnjak in Žužemberčan Miha Plot, v ženski konkurenci pa sta bili bronasti Zala Špoljarič in Lana Žužek.

R. N.