Vinogradnice junakinje Kostanjeviške noči

21.7.2019 | 13:30

Promenada godb (Foto: M. L.)

Njihova je bila Kostanjeviška noč. (Foto: M. L.)

Glavni prireditveni oder in skoraj vse zvezde Kostanjeviške noči. (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Včeraj so zaključili dvodnevno prireditev Kostanjeviška noč, ki jo je organiziralo Etnološko društvo Prforcenhaus. Vrhunec dogajanja je bila sinočnja vožnja okrašenih čolnov po Krki, ki se jo je udeležilo enajst plovil.

Prvo mesto je osvojila posadka, ki si je nadela ime Vinogradnice od skus, na drugem mestu je bil čoln Gusarji in mornarji, na tretjem Papirnati labod, na četrtem Super Mario, peti je bil čoln, ki si je nadel ime Vulkan iz Havajev, itd.

Komisijo, ki je ocenila plovila, so sestavljali predsednik Prforcenhausa Jure Jordan s prvo damo, predsednik Pihalnega orkestra Kostanjevica na Krki Grega Jordan in kapitanka protokolarnega splava Prforcenhausa Alja Pincolič.

Spored prireditve z veliko glasbe in zabave, ki ga je na glavnem odru povezovala Mihaela Kovačič in v okviru katerega je zbrane nagovoril tudi kostanjeviški župan Ladko Petretič, je sicer potekal na kopnem na prostoru med Studeno in Krko, ki mu domačini pravijo Otok.

M. L.

