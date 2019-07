Dva lažje poškodovana

21.7.2019 | 19:00

Foto: arhiv DL

Ob 17.35 je na izvozu iz avtoceste Novo mesto zahod prišlo do trka dveh osebnih vozil. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, pomagali pri usmerjanju prometa, odklopili akumulatorja na vozilih, razlite motorne tekočine posuli z vpojnim sredstvom in odstranili dele razbitih vozil. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli dve lažje poškodovani osebi, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Kje ne bo elektrike?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri:

- od 7:00 do 11:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA OTOČEC,

- od 11:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOMAŽJA VAS.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri:

- od 7:30 do 11:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BENEČIJA.

- od 7:30 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. MEDVEDJE SELO na izvodu DOL. MEDVEDJE SELO.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri:

- od 7:30 do 9:30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽUPNCA.

- od 7:30 do 8:30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUBANC, TP MAKUTE, TP URŠNA SELA1, TP VERDUN PRI URŠNIH SELIH, TP GOR. SUŠICE, TP PRI MALNU-G. SUŠICE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo jutri od 8:00 do 13:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD ČRNOMELJ na izvodu Tržnica.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško, področje nadzorništva Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje MIRNA izvod ZABRDJE jutri med 8:00 in 12:00.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri od 8:00 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER GRADAC, izvod Trgovina- Žunič.

Elektro Ljubljana d.d., se svojim odjemalcem zahvaljuje za razumevanje.

R. N.