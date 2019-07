Klara Lukan na Švedskem do naslova evropske prvakinje

21.7.2019 | 20:00

Klara Lukan (Foto: L. M., arhiv DL)

Šentjernej - Šentjernejčanka Klara Lukan je na evropskem prvenstvu za starejše mladince v atletiki do 20 let, ki je potekalo na Švedskem, v finalu teka na 5.000 m osvojila zlato medaljo.Z rezultatom 16:03,62 je popravila tudi svoj slovenski rekord za starejše mladinke. Vodila je od štarta do cilja. Drugouvrščena Italijanka Nadia Battocletti je zaostala za skoraj šest sekund (16:09,39).

»Že pred štartom sem se odločila, da bom tekla v svojem ritmu. Želela sem imeti vse pod nadzorom in se ne ozirati na tekmice. Občasno sem pogledala, če mi katera sledi, a bila sem predvsem osredotočena na svoj tek. Vedela sem tudi, da lahko še izboljšam državni rekord, saj sem na prejšnji tekmi nastopila takoj po maturi in nisem bila maksimalno pripravljena. To mi je tudi uspelo,« je po zmagi povedala Lukanova, so zapisali na spletni strani Atletske zveze Slovenije.

Osemnajstletna Lukanova je imela drugi prijavljeni dosežek med udeleženkami tekme, boljša je bila le Britanka Grace Brock. Vse do leta 2017 je trenirala v domačem Šentjerneju, od septembra pa v ljubljanskem Massu trenira pod vodstvom Tevža Korenta

Matevž Šuštaršič je bil 25. na 100 m (11,01), kjer je za stotinko zgrešil polfinale, na 200 m pa je bil 26. (22,00). V troskoku je bil Blaž Pelko 22., predzadnji v troskoku (14,56 m), Anže Durjava pa je bil v metu kopja zadnji, 23. (64,19 m).

R. N.