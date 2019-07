Neurje nad Metliko in Črnomljem

22.7.2019 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Del države so včeraj pozno popoldne zajela močna lokalna neurja. Močan veter je na našem območju težave povzročal predvsem v metliški in črnomaljski občini. Dežurne službe so od pol sedmih zvečer dalje takole prejemala obvestila o klicih na pomoč:

- ob 18.25 je pri naselju Dragatuš, občina Črnomelj, drevo padlo na cestišče. Gasilci PGD Dragatuš so odstranili podrto drevo.

- ob 18.30 je na cesto Črnomelj—Metlika pri kraju Grm pri Podzemlju padlo drevo. Gasilci PGD Metlika in delavci cestnega podjetja so odstranili drevo.

- ob 18.30 je v naselju Gradac, občina Metlika, veter odtrgal del ostrešja gasilskega doma katero je padlo na bližnjo ograjo športnega igrišča. Gasilci PGD Gradac in Metlika so popravili ostrešje in ga zasilno pokrili s folijo.

- ob 18.36 je v naselju Brdarci, občina Črnomelj, padlo drevo na cestišče. Delavci cestnega podjetja so odstranili drevo.

- ob 18.45 je v Dragatušu, občina Črnomelj, razkrilo ostrešje dveh stanovanjskih hiš in treh gospodarskih poslopij. Gasilci PGD Dragatuš so pokrili razkrita ostrešja.

- ob 18.50 je v naselju Brdarci, občina Črnomelj, razkrilo ostrešje stanovanjske hiše in dveh gospodarskih poslopij. Gasilci PGD Dragatuš so razkrita ostrešja prekrili.

Lastnika dvignili do stanovanja

Ob 18.16 so na Cesti 4. julija, v Krškem gasilci PGE Krško s pomočjo avtodvigala dvignili lastnika stanovanja v tretje nadstropje na balkon večstanovanjske stavbe, ker je izgubil ključe, imel pa je rezervne v stanovanju in odprta balkonska vrata.

Avto zagorel na cesti

Ob 20.22 je na regionalni cesti Nova Sela–Kočevje, občina Kostel, zagorelo osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGD Kočevje in Vas - Fara, ki so pogasili požar v motornem delu vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 11:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA OTOČEC;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOMAŽJA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BENEČIJA;

- od 7:30 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. MEDVEDJE SELO, na izvodu DOL. MEDVEDJE SELO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽUPNCA;

- od 7:30 do 8:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUBANC, TP MAKUTE, TP URŠNA SELA1, TP VERDUN PRI URŠNIH SELIH, TP GOR. SUŠICE, TP PRI MALNU-G. SUŠICE.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, oskrbovanim iz TP GRAD ČRNOMELJ, na izvodu Tržnica.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER GRADAC, izvod Trgovina- Žunič.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava energije na območju TP MIRNA, izvod ZABRDJE med 8:00 in 12:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Čanje med 8. in 11 uro ter Miški vrh med 11.30 in 14. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Apnence, Brezje Ponikve in Žakovc med 8.15 in 11. uro; na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Kostanjek, Raztez, Graben, Anže, Brezje Anže, Raztez vas, Graben Ašič in Anže Šalamon med 8.30 in 10.30 uro ter Križe izvod smer Veliki Trn med 11. in 14.30 uro.

M. K.