Za boljšo in predvsem varnejšo dostopnost do hribovitih področij

22.7.2019 | 08:15

Foto: Občina Sevnica

Šentjanž - Dostopnost do bolj hribovitih področij sevniške občine je pomembna tako za tamkajšnje krajanke in krajane kot tudi za obiskovalce, ki si želijo ogledati lepote neokrnjene narave ter lepo urejene vasi in naselja. Zato na območju Krajevne skupnosti Šentjanž letos poleti potekajo posodobitve cestnih povezav, so sporočili iz sevniške občine.

Javna pot, ki povezuje Kladje proti Šentjanžu, bo razširjena in bo tako primerna za nemoteno srečevanje vozil, ki prihajajo iz ene ali druge smeri. Posebno pozornost so namenili ovinku, na katerem se bodo po končani posodobitvi lahko vzporedno vozila tudi večja vozila. Skupaj z razširitvijo ceste se posodablja tudi cestno odvodnjavanje, so navedli v sporočilu za javnost.

Trenutne cestne posodobitve financira krajevna skupnost v sodelovanju z občino Sevnica.

M. Ž.