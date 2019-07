Od danes poostren nadzor nad vozniki tovornih vozil in avtobusov

22.7.2019 | 09:15

Fotografija je ilustrativna (Foto: M. L.)

Ljubljana - Danes se je v sklopu drugega dela nacionalne preventivne akcije za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov začel poostren nadzor nad voznik teh vozil. Izvajata jo Javna agencija RS za varnost prometa in policija, trajala pa bo do nedelje, 28. julija. Tokrat bodo usmerjeni predvsem v preprečevanje in opozarjanje na najpogostejše kršitve.

Mednje sodijo tehnična brezhibnost vozil, pravilnost pripetosti tovora, prekoračitve hitrosti, neupoštevanje obveznih počitkov in odmorov ter manipulacije in goljufije pri uporabi tahografov, so sporočili z agencije za varnost prometa.

Kot so zapisali pred akcijo, je bilo v prvem polletju letošnjega leta za 27 odstotkov več kršitev voznikov tovornih vozil in 29 odst. več kršitev voznikov avtobusov kot v enakem obdobju lani. Sicer pa se je v primerjavi z obdobjem od 1. januarja do 14. junija letos z lanskim enakim obdobjem zgodilo devet odstotkov manj prometnih nesreč tovornih vozil.

V prvem delu akcije, ki je potekala od 18. do 24. februarja, so v okviru poostrenega nadzora pregledali 2.337 avtobusov in 4.666 tovornih vozi. Kršitve cestnoprometnih pravil so ugotovili pri 562 tovornih vozilih in 27 avtobusih. Najpogostejše so bile povezane s prekoračitvijo hitrosti (126 kršitev), preobremenjenostjo vozil (105 kršitev), neuporabo varnostnega pasu (104 kršitve), nepravilno zavarovanim tovorom (80 kršitev), nezadovoljivo tehnično brezhibnostjo vozil (34 kršitev) ter neupoštevanjem obveznih počitkov in odmorov voznikov (21 kršitev).

Na agenciji za varnost prometa so poudarili, da v Sloveniji tranzitni promet narašča in da se z večanjem prometa povečajo tudi možnosti za nastanek prometnih nesreč. Tako si v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za notranje zadeve in Družbo za avtoceste Republike Slovenije prizadeva za vzpostavitev stalnega nadzora nad tovornimi vozili in avtobusi pa tudi vozniki kombijev na vseh štirih vstopnih točkah v državo ter na celotnem avtocestnem omrežju.

V okviru prizadevanj za zagotovitev večje varnosti na slovenskih cestah ter izmenjave izkušenj in dobrih praks na področju prometne varnosti, je Agencija letos razdelila tudi 1200 izvodov knjižice Tovorna vozila in avtobusi – Varno na cesti izvajalcem tehničnih pregledov v povezavi s kontrolnimi organi za ugotavljanje skladnosti vozil in pooblaščenim zastopnikom proizvajalcev vozil.

Agencija za varnost prometa poziva vse udeležence v cestnem prometu k upoštevanju cestno prometnih pravil, strpnosti in odgovornosti.

M. Ž.