FOTO: Neurje ni prizaneslo niti gasilcem

22.7.2019 | 09:50

Foto: PGD Gradac

Gradac - Poročali smo že, da so včeraj pozno popoldne del države zajela lokalna neurja z močnim vetrom. Ta niso prizanesla niti gasilcem, saj je močan veter ob 18.29 razkril streho gasilskega doma PGD Gradac.

Vrli gradaški gasilci so na svoji spletni strani po dogodku zapisali: »Po temeljiti obnovi doma ob naši 130-letnici, saj smo prenovili skoraj cel gasilski dom, bomo morali na koncu, prenoviti tudi streho. Močno neurje nam je odtrgalo skoraj polovico strehe in jo odneslo po okolici. En del ostrešja je padel na manjši objekt ob igrišču v bližini doma in ga močno poškodoval, drugi del pa na zaščitno ograjo igrišča in naprej na prazen parkirni prostor. Škoda je velika, ker je delno poškodovan tudi drugi del ostrešja, ki je ostal.«

Pri sanaciji so jim na pomoč priskočili gasilci PGD Metlika in so skupaj zaščitili oba poškodovana objekta. »Zgleda, da narava res ne mara pridnih gasilcev!« so še pridali.

M. Ž., Foto: PGD Gradac

Galerija